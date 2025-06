Danni alle piante del bosco urbano

La salute delle piante nel bosco urbano di Corridonia sta peggiorando, sollevando preoccupazioni tra cittadini e gruppi come "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia". Guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, critici evidenziano i danni causati dai lavori di microforestazione in diverse zone della città, già oggetto di scrutinio per arbusti apparentemente sofferenti. È fondamentale comprendere come intervenire per tutelare il nostro patrimonio verde e garantire un futuro sostenibile.

La situazione sul bosco urbano peggiora. Così i gruppi "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall'ex vicesindaco Manuele Pierantoni, tornano a puntare il dito sui lavori di microforestazione urbana che stanno procedendo in diverse zone della città. I primi nuovi arbusti di via dei Cappuccini Vecchi erano già stati posti sotto la lente di ingrandimento dalla minoranza la quale aveva evidenziato come la vegetazione mostrasse già dei segni di sofferenza. Aggiungendo che le piante non avevano un impianto di irrigazione completo. "Ci sono arrivate nuove testimonianze – tuona l'opposizione –.

