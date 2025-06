Danneggia alcune auto in sosta e poi scappa a bordo di un Suv | parapiglia a Verona

Un episodio di tensione scuote Verona questa mattina: una donna a bordo di un SUV ha danneggiato alcune auto in sosta prima di fuggire, seminando scompiglio in via Mameli. Testimoni presenti sul posto raccontano dettagli inquietanti di un parapiglia improvviso e di una fuga rocambolesca, lasciando la comunità locale sbigottita e alla ricerca di chiarimenti. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto delle regole, aspetti fondamentali per la convivenza civile.

Attimi di tensione si sono registrati nella mattinata di oggi, sabato 28 giugno,¬†in via Mameli a Verona, dove una donna a bordo di un Suv avrebbe¬†provocato alcuni danni a diverse auto in sosta, per poi darsi alla fuga. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul posto (che hanno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

