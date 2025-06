Daniel Craig e Robert Pattinson si sono vestiti come i protagonisti di una sitcom che vorremmo vedere

Immaginate Daniel Craig e Robert Pattinson vestiti come protagonisti di una sitcom irresistibile, pronti a farci ridere a crepapelle. Bond, il rigido manager, e Edward, il sottoposto disordinato, in un ufficio che diventa teatro di situazioni esilaranti e amicizie sorprendenti. Chi non si lascerebbe coinvolgere da questa serie irresistibile durante un pomeriggio pigro, con una seltz fresca e dei pizza rolls croccanti? La comicità è servita, ed è solo l’inizio...

Immagina la scena: James Bond ed Edward Cullen entrano in un ufficio. Bond (o, va bene, Daniel Craig) è un rigido manager di medio livello; Edward (rimane sempre Edward per me) è il suo sottoposto trasandato e scapestrato. Ne seguono situazioni esilaranti. Si ride. Nascono amicizie lungo il cammino. Chi non farebbe binge-watching di questa serie in un pigro pomeriggio domenicale, con una seltz in mano e dei pizza rolls che si dorano in forno? Paramount Plus, il mio conto è pronto per l’accredito diretto. Questa è la stagione da 22 episodi che mi è balenata immediatamente davanti agli occhi non appena ho visto le immagini straordinarie di Craig e Robert Pattinson (sì, è questo il suo nome) arrivare al tanto atteso debutto di Dior Men firmato dallo stilista Jonathan Anderson, durante la Paris Men’s Fashion Week, questa mattina. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Daniel Craig e Robert Pattinson si sono vestiti come i protagonisti di una sitcom che vorremmo vedere

