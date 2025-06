Dall’ultimo Vargas Llosa all’invenzione della Moka le novità in libreria

Dall’ultimo capolavoro di Vargas Llosa all’invenzione della moka, le novità più affascinanti in libreria promettono di catturare ogni lettore. Dal 1° luglio, Einaudi porta sugli scaffali 'I venti', un'eredità letteraria che racchiude ironia e malinconia, offrendo un commiato toccante di uno dei più grandi scrittori contemporanei. Scopriamo insieme le storie che il mondo della carta ha deciso di svelare per te.

(Adnkronos) – Nel libro 'I venti', sugli scaffali dal primo luglio con Einaudi, il premio Nobel Mario Vargas Llosa, morto lo scorso 13 aprile, affida ai suoi lettori un ultimo ironico e malinconico commiato. "Inguaribile conservatore": cosí l’amico Osorio definisce il protagonista di questo romanzo. Che da buon nostalgico, insieme a pochi altri 'relitti' come . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Mario Vargas Llosa. Leggere è protestare contro le ingiustizie della vita - Mario Vargas Llosa, Premio Nobel per la letteratura nel 2010, sostiene che leggere è un atto di protesta contro le ingiustizie della vita.

