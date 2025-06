Dall' Ohio a Scanno con vecchie foto in bianco e nero | l' americana Sandra ritrova la casa degli avi

Dall'Ohio a Scanno, Sandra Tarullo torna alle sue radici, portando con sé vecchie foto in bianco e nero del 1953. In un viaggio emozionante tra passato e presente, grazie alla solidarietà degli abitanti e al richiamo delle somiglianze familiari, la sua ricerca si trasforma in un abbraccio ritrovato con le proprie origini. Un’esperienza che dimostra come le radici siano un patrimonio prezioso da riscoprire e custodire.

Sandra Tarullo, italo-americana dell’Ohio, è tornata a Scanno, in Abruzzo, per riscoprire le origini della sua famiglia. Con sé ha portato alcune foto in bianco e nero scattate dal padre nel 1953. Grazie all’aiuto spontaneo degli abitanti e a una somiglianza riconosciuta da un parente, è riuscita a ritrovare la casa dei suoi avi e a riabbracciare i familiari. Un viaggio nei luoghi delle radici, accolto con calore da un’intera comunità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dall'Ohio a Scanno con vecchie foto in bianco e nero: l'americana Sandra ritrova la casa degli avi

STORIE ITALIANE | Dall'Ohio a Scanno: grazie alle foto in bianco e nero ritrova la casa degli avi e riabbraccia parenti, con l'aiuto dei residenti del paesino da cui, ad inizio Novecento, suo nonno emigrò con un violino in spalla.

