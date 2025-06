Dall’Inter alla Juve c’è la data | 100 milioni e mercato sbloccato

L’estate 2024 segna una svolta epocale per Inter e Juventus, due grandi protagoniste del calcio italiano. Con un budget record di 100 milioni di euro, i club sono pronti a rivoluzionare le loro rose e scrivere un nuovo capitolo di successi. Il conto alla rovescia è iniziato: il mercato è sbloccato e le strategie sono in pieno fermento. La sfida ora è trasformare questa opportunità in vittoria, ma l’esito resta tutto da scrivere.

Conto alla rovescia già iniziato per nerazzurri e bianconeri: maxi tesoretto per il calciomercato Reduci da una delle stagioni meno vincenti della storia recente, Inter e Juventus stanno vivendo un’estate di grandi cambiamenti, chi a livello di allenatore, chi sotto il profilo dirigenziale. La prima annata senza titoli dell’era Simone Inzaghi è culminata con l’addio del tecnico piacentino, che già nelle settimane antecedenti la finale di Champions League contro il PSG aveva spostato la causa dell’Al-Hilal. (Lapresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dall’Inter alla Juve, c’è la data: 100 milioni e mercato sbloccato

