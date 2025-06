Dalle nuove it-bag alle infradito chic fino ai gioielli da indossare in spiaggia tutte le ispirazioni da non perdere

L’estate è alle porte, e con essa arriva l’occasione perfetta per esprimere stile e personalità con le ultime tendenze! Dalle nuove it bag alle infradito chic, fino ai gioielli da indossare in spiaggia, ogni dettaglio conta per rendere unico il vostro look estivo. Scoprite le ispirazioni di luglio 2025 e preparatevi a brillare sotto l’ombrellone con dettagli che fanno la differenza.

L'estate è ufficialmente cominciata, inizia il countdown alle vacanze. Oltre ai saldi di stagione, è il momento di pensare agli outfit casual ed eleganti delle vacanze. Con le idee shopping di Luglio 2025 che spaziano tra nuovi modelli beachwear, accessori da viaggio e capi di abbigliamento rilassati ma consapevoli. I gioielli da spiaggia di Pandora. L'estate è alle porte, è il momento di brillare sotto l'ombrellone con dettagli che fanno la differenza. I gioielli femminili ed eleganti diventano protagonisti indispensabili in valigia e a casa. In alternativa alle collanine colorate, e a body chain e cavigliere, Pandora propone una novità.

