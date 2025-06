Dalle nozze Bezos a Venezia impatto milionario | cifre incredibili per la città

Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia sono diventate l’evento dell’anno, generando un impatto economico e mediatico senza precedenti. Con cifre da capogiro e risvolti positivi per la città, l’incidente ha trasformato il glamour delle celebrazioni in una vera e propria opportunità di crescita. Un esempio lampante di come il potere dell’immagine possa spalancare nuove porte al turismo e all’economia locale.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Dalle nozze Bezos a Venezia impatto da 957 milioni; Ministero del Turismo: “Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia potrebbe generare 957 milioni di euro”; La ministra Santanché esulta per il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: genererà un impatto economico di 957 milioni di euro.

