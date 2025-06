Dalla valle agli alpeggi La mandria di mucche scortata dai cavalieri Rivive il rito di una volta

ritorno stagionale delle mucche dalle vallate agli alpeggi, un rito antico che unisce natura e cultura. Tra campanacci, muggiti e il profumo di polenta, questa tradizione rivive con entusiasmo, senza bisogno di viaggi lontani. Basta arrivare a Campo Franscia alle prime luci dell’alba per immergersi in un’esperienza autentica e coinvolgente. La transumanza verticale rappresenta il cuore pulsante della montagna, un patrimonio da custodire e condividere.

Gli zoccoli dei cavalli, i campanacci e i muggiti delle mucche, poi, finalmente, il profumo della polenta e le note delle fisarmoniche. Non è stato necessario volare dall’altra parte del mondo per regalarsi questa esperienza. È bastato arrivare alle otto del mattino a Campo Franscia. Da qui è partito il serpentone di animali e persone che caratterizza una delle tradizioni più inossidabili della montagna: la transumanza verticale: ovvero il passaggio del bestiame dal fondovalle agli alpeggi in quota. L’Unesco nel 2019 l’ha inserita nella Lista del Patrimonio culturale immateriale, evidenziando l’importanza di una tradizione che ha modellato le relazioni tra comunità , animali ed ecosistemi, dando origine a riti, feste e pratiche sociali che costellano l’estate e l’autunno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla valle agli alpeggi. La mandria di mucche scortata dai cavalieri. Rivive il rito di una volta

