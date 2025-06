Dalla teoria alla pratica | allo Ial Fvg gli allievi presentano la loro idea di impresa

Dalla teoria alla pratica, allo IAL FVG di Pordenone, gli allievi hanno preso il centro della scena presentando le loro idee di impresa in un ambiente di coworking imprenditoriale. Davanti a docenti, commissari ed esperti del settore, i tredici giovani hanno messo in mostra i loro business plan, dimostrando competenza e creatività . Un progetto completo di conti economici… e ora, il futuro delle loro aziende potrebbe iniziare proprio qui.

La sede Ial Fvg di Pordenone si è trasformata nei giorni scorsi in un coworking imprenditoriale: davanti a docenti, commissari ed esperti del settore, i tredici allievi del quarto anno hanno discusso i business plan sviluppati durante il percorso formativo. Un progetto completo di conti economici. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: allievi - teoria - pratica - presentano

Its Biotech for life, dalla teoria alla pratica: gli alunni presentano idee alle imprese; In una classe di 28 allievi, 15 frequentano il laboratorio di teatro, 12 il laboratorio di fotografia, 10 non frequentano nessun laboratorio......

Gli allievi-operai. Infortuni sul lavoro. Dalla teoria alla pratica in una palestra ad hoc - la Nazione - Così sarà possibile esercitarsi guidati da esperti del settore. Riporta lanazione.it

Prevenzione incendi, dalla teoria alla pratica: lezione al Centro Commerciale ‘Il Girasole’ - Gli allievi dell'Itet si sono recati lunedì pomeriggio, 26 febbraio, per effettuare una lezione sul campo, accompagnati dal direttore Enea Pecorini, dalla RSPP Gloria Bachetti e dai tecnici, ... Secondo cronachefermane.it