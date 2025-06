Dalla skincare alla scelta del fondotinta fino al trucco occhi | tutti i consigli per un make-up naturale e luminoso dopo i 60 anni

Dopo i 60 anni, il trucco diventa un alleato prezioso per valorizzare la bellezza autentica di ogni donna, regalando luminosità e naturalezza. Con pochi prodotti selezionati, una tecnica delicata e tanta grazia, è possibile sentirsi splendide ogni giorno. Scopriamo insieme le nuove basi del makeup, dalla skincare alla scelta dei colori, per un risultato fresco e raffinato che racconta di te. Perché la bellezza non ha età, ma solo stile.

D opo i 60 anni il make-up può diventare un prezioso alleato per esaltare la bellezza autentica di ogni donna. Il trucco diventa un modo per prendersi cura di sé, per raccontarsi con grazia e sicurezza. Non serve molto: bastano i prodotti giusti, una mano leggera e uno sguardo gentile allo specchio. Dalla skincare alla scelta dei colori, ecco alcuni consigli degli esperti per sentirsi splendide a ogni età. Make-up: le nuove basi del trucco. guarda le foto La bellezza comincia dalla pelle. Per il trucco dopo i 60 anni, la skincare è il primo alleato. La pelle tende a disidratarsi, la grana si assottiglia e i segni del tempo diventano più visibili. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla skincare alla scelta del fondotinta fino al trucco occhi: tutti i consigli per un make-up naturale e luminoso dopo i 60 anni

