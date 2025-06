Dalla poesia alla letteratura greca Dall’antichità un modello di analisi dei sentimenti | incontro del Cis

Vivi un viaggio affascinante tra poesia, letteratura greca e analisi dei sentimenti, riscoprendo come le emozioni abbiano plasmato la storia dell’umanità fin dall’antichità. Martedì 1 luglio 2025, alle 18:00, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il CIS ti invita a esplorare il ruolo dell’intelligenza emotiva nel nostro passato e presente. Non perdere questa occasione di approfondimento e scoperta: perché conoscere le emozioni significa anche capirsi meglio.

Martedì 1 luglio 2025, alle ore 18:00 presso la Biblioteca Villetta "P. De Nava" di Reggio Calabria, nell'ambito della "Estate Reggina 2025", il Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS), con il patrocinio del comune di Reggio Calabria, promuove la conferenza "Intelligenza emotiva.

