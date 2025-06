Dalla penna al futuro | come il Friuli Venezia Giulia trasforma la calligrafia in una professione d’avanguardia e lancia il Tecnico del segno la nuova figura che unisce arte e neuroscienze

In Friuli Venezia Giulia, la calligrafia sta vivendo una rivoluzione sorprendente. Dalla tradizione artistica si sta trasformando in un mestiere d’avanguardia, dando vita a figure innovative come il Tecnico del Segno, che unisce arte e neuroscienze. È un’onda di rinascita che sfida l’immagine della scrittura come semplice ricordo, aprendo nuove strade professionali per chi desidera coniugare creatività, scienza e futuro. L’articolo Dalla penna al futuro...

C’è chi pensa che la scrittura a mano sia un’arte da museo, relegata tra i ricordi d’infanzia e le lettere ingiallite dei nonni. Eppure, proprio oggi, in Friuli Venezia Giulia, la calligrafia si reinventa e diventa la chiave per accedere a nuove professioni, scuotendo il mondo della scuola e aprendo scenari inediti per chi sogna un lavoro che unisce creatività, neuroscienze e innovazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: friuli - venezia - giulia - calligrafia

