Dal sedicente agente di polizia alla richiesta di bonifico sventate tre truffe

Da un sedicente agente di polizia alle truffe sventate, il lavoro di sensibilizzazione promosso dai Carabinieri di Ferrara sta facendo la differenza. La collaborazione tra forze dell'ordine e cittadini ha già evitato molte truffe, rafforzando la sicurezza collettiva.

La campagna di sensibilizzazione sulle truffe, che il Comando provinciale carabinieri di Ferrara e il Comando generale dell'Arma sta portando avanti ormai da diverso tempo, ha prodotto risultati importanti sia dal punto di vista della prevenzione che della repressione.

Una coppia di anziani di un paese in provincia di Pistoia riceve una chiamata da un falso "carabiniere", che dice di aver ritrovato i loro gioielli rubati ma per riaverli chiede 6mila euro da consegnare a un sedicente avvocato.

Dal sedicente agente di polizia alla richiesta di bonifico, sventate tre truffe; Truffe ai danni degli anziani col trucco del finto carabiniere, 17enne finisce in comunità; Benevento, tentata truffa con il trucco del finto agente: anziana si insospettisce e chiama la Polizia.

Lecco, truffe agli anziani: arrestato il finto agente di polizia - MSN - È stato arrestato per truffa aggravata dagli agenti della Mobile di Lecco un venticinquenne italiano protagonista di diverse truffe e raggiri, alcuni dei quali compiuti ... Scrive msn.com

Truffa anziana spacciandosi per funzionario pubblico: denunciato - Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica sicurezza di Lentini, hanno denunciato un uomo di 62 anni per il reato di truffa. Segnala siracusanews.it