Dal 1° luglio debutta il modulo Cai digitale | rivoluzione per le denunce di incidente stradale

Dal 1° luglio 2025, una vera e propria rivoluzione sta per cambiare il modo di denunciare gli incidenti stradali in Italia: entra in vigore la versione digitale del modulo Cai. Questa innovazione semplificherà le procedure per automobilisti e compagnie assicurative, riducendo tempi e complicazioni. Con oltre 1,8 milioni di incidenti all’anno, una gestione più efficiente può fare la differenza. Scopriamo insieme cosa aspettarci da questa svolta tecnologica.

Una piccola rivoluzione attende automobilisti e compagnie assicurative a partire dal 1° luglio 2025: diventerà infatti operativa la versione digitale del modulo Cai, la Constatazione Amichevole di Incidente, strumento cardine per la denuncia dei sinistri stradali. La novità arriva in un contesto in cui, secondo le stime aggiornate al 2024, in Italia si sono verificati 1,8 milioni di incidenti, l'80% dei quali gestiti attraverso il sistema del risarcimento diretto. A ricordarlo è Aiped, l'Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, che ha partecipato attivamente alla consultazione pubblica indetta da Ivass, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, contribuendo a modellare il provvedimento.

