dal 1 luglio al via il modulo cid digitale

Dal 1° luglio, arriva una vera e propria rivoluzione nel mondo delle assicurazioni auto: il modulo CID digitale. Questa novità semplificherà notevolmente la gestione dei sinistri, consentendo ai guidatori di comunicare più rapidamente e facilmente con le compagnie assicurative. Un passo importante verso un sistema più efficiente e trasparente, che promette di migliorare l’esperienza di tutti gli automobilisti italiani coinvolti in incidenti stradali. La svolta è alle porte: prepariamoci a cambiare il nostro modo di affrontare i sinistri.

Piccola rivoluzione sul fronte assicurativo. Dal prossimo 1° luglio, infatti, diventa operativo il modulo Cai digitale, la Constatazione Amichevole di Incidente che i proprietari di autoveicoli coinvolti in un sinistro stradale devono presentare alla propria compagnia assicurativa. Una novità non da poco, considerato che nel 2024 in Italia si sono registrati 1,8 milioni di sinistri stradali, l'80% dei quali liquidati col sistema del risarcimento diretto. Lo ricorda Aiped, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, che ha partecipato alla consultazione pubblica avviata sul tema dall'Ivass. "Dal 1° luglio 2025 sarà attiva su tutto il territorio nazionale la versione digitale del modulo Cai (ex Cid): le imprese assicuratrici dovranno garantire ai propri clienti la possibilità di compilare il documento tramite app o siti web. 🔗 Leggi su Quotidiano.net