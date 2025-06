Dai libri all’esercitazione I restauratori del futuro nel chiostro della basilica

Dai libri a un'esercitazione pratica: gli studenti che frequentano il corso professionale Cpt Esedil hanno completato la riqualificazione del cortile del chiostro accanto alla basilica di San Pietro in Ciel d'oro. Nonostante il sole a picco e le elevate temperature, i ragazzi hanno pulito e restituito nuova luce allo spazio. "Hanno fatto un ottimo lavoro di squadra – spiega il priore della comunità agostiniana Gianfranco Casagrande – Segno che i concetti imparati a scuola sanno restituiti nei rapporti quotidiani". Alle 6 padre Aldo apriva le porte del convento alla squadra di "Its i cantieri dell'arte historical buildings" dove si insegnano le pratiche del restauro con uno sguardo verso un modo di lavorare innovativo che permette una condivisione di documento.

