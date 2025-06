Dai laboratori agli spettacoli ritorna la mostra mercato nella frazione

Dai laboratori agli spettacoli, la frazione di Baura si prepara a vivere un weekend all'insegna dell'arte e della tradizione. Domenica 29 giugno, la piazza e il cortile intorno al Fienile diventeranno il palcoscenico del terzo evento di 'Abitare Baura', una mostra mercato ricca di emozioni e scoperte. Promossa dalla cooperativa sociale Integrazione Lavoro in collaborazione con la Pro loco, questa iniziativa invita tutti a immergersi in un mondo di creatività e cultura, rendendo la giornata indimenticabile.

Nella giornata di domenica 29 giugno, la piazza di Baura e la corte colonica attorno al Fienile si animeranno con il terzo evento di 'Abitare Baura'. L'iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale Integrazione Lavoro, in collaborazione con la Pro loco di Baura nell'ambito di " Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

