Dacia Jogger stupisce Fino a sette posti e autonomia record

Con la sua spaziosità ineguagliabile e un’autonomia record, Dacia Jogger GPL si distingue come la scelta intelligente per le famiglie moderne e gli avventurieri. Capace di ospitare fino a sette passeggeri, questa versatile vettura combina convenienza, sostenibilità e praticità, offrendo soluzioni di mobilità che rispondono a molteplici esigenze quotidiane. La Jogger si propone come la risposta completa a chi cerca affidabilità e innovazione in un’unica auto.

Tutta sostanza, Dacia Jogger GPL si staglia come la risposta ’ecumenica’ a molteplici esigenze. Con l’80% delle vendite Dacia in Italia concentrate sui modelli a GPL, incarna l’equilibrio ideale tra un prezzo di acquisto competitivo, costi di esercizio contenuti e una notevole versatilità. Il suo appeal è rafforzato dalla promessa di un’autonomia che supera i mille chilometri con un solo rifornimento. Lunga 455 centimetri, la Jogger si propone come una sapiente fusione tra la funzionalità di una wagon e il carattere deciso di un crossover. La sua architettura esterna cela un’abitabilità notevole e una praticità esemplare, offrendo configurazioni flessibili da 5 a 7 posti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dacia Jogger stupisce. Fino a sette posti e autonomia record

