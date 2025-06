Da Vibo Valentia al mondo | Caffo acquista Cinzano e consolida il Made in Italy

Da Vibo Valentia al mondo, Caffo si afferma come protagonista del Made in Italy, unendo tradizione e visione industriale. L’acquisto di Cinzano dal gruppo Campari segna una svolta strategica, consolidando il patrimonio calabrese e rafforzando la presenza internazionale dell’azienda. Con un investimento di 100 milioni di euro, Caffo dimostra che anche nel Mezzogiorno si può fare impresa di eccellenza e resistere alle sfide del mercato globale. Una storia di rinascita e innovazione tutta italiana.

Una storia italiana, una storia di un Mezzogiorno che sa fare impresa e consolidarsi nel capitalismo tascabile delle eccellenze del Made in Italy: Caffo, l’azienda calabrese nota per la produzione dell’ Amaro del Capo, ha comprato il marchio del Cinzano dal gruppo Campari e ha consolidato la sua filiera di marchi, investendo 100 milioni di euro per un potenziamento industriale tutt’altro che secondario. A suo modo, è uno di quei corsi e ricorsi storici che spesso l’economia italiana presenta. Cinzano è un’azienda piemontese produttrice di vini, vermouth e spumanti e viene acquisita da un gruppo calabrese, ribadendo il legame tra quei territori che in passato furono percorsi da decine di migliaia di abitanti della regione piĂą meridionale della Penisola che cercarono fortuna nel Nord-Ovest tra le industrie e la manifattura e oggi vedono il capitalismo tascabile di Caffo acquisire il gruppo da una multinazionale strutturata come Campari. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Da Vibo Valentia al mondo: Caffo acquista Cinzano e consolida il Made in Italy

