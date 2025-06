Da Rio a Chicago | Italia-Brasile è la sfida non finisce mai Chi vince ha già un piede in final eight

Da Rio a Chicago, la sfida tra Italia e Brasile nel volley si conferma infinita. Due potenze del panorama mondiale, con una rivalità ricca di emozioni e storie incredibili, si preparano ad un match che potrebbe decidere chi avrà un piede in Final Eight. Una partita che promette spettacolo, passione e sorprese: chi trionferà questa volta? La risposta si scriverà nelle prossime battute di questa epica sfida.

È un Brasile che cresce e che soprattutto vince, quello che si appresta ad affrontare l'Italia in uno degli incontri più interessanti e attesi della seconda settimana di Volley Nations League a Chicago. Di fronte due delle Nazionali protagoniste degli ultimi sette lustri del volley mondiale, che iniziarono proprio con la semifinale del Maracanazinho, vinta dall'Italia al tie break sul Brasile. Da lì in poi tante sfide epiche, culminate con la finale olimpica di Rio de Janeiro che premiò la squadra di casa ai danni dell'Italia di Gianlorenzo Blengini. È cambiato tanto, più in casa Brasile che in casa Italia, anche solo dall'ultima sfida che vide gli azzurri prevalere al debutto nel girone dei Giochi di Parigi poco meno di un anno fa contro i verde-oro per 3-1.