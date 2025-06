Da Re l’anti Acerbi | non si sente all’altezza della Nazionale di rugby Il ct Quesada per fortuna non lo ascolta

Giacomo Da Re, tra le giovani promesse della Nazionale di rugby, si distingue per talento e determinazione, nonostante le voci che lo vedrebbero ancora lontano dall’altezza dei big azzurri. Mentre alcuni si allontanano per polemiche, lui si concentra sulla crescita, sostenuto dal CT Quesada che crede nel suo potenziale. In un’Italia pronta a riscrivere le sue ambizioni, Da Re si afferma come uno dei protagonisti più attesi del futuro rugby italiano.

Da Re l'anti Acerbi: non si sente all'altezza della Nazionale di rugby. Ma il ct Quesada per fortuna non lo ascolta C'è chi dalla Nazionale si allontana per polemica (leggi Acerbi) e chi per non nuocere all'azzurro. Giacomo Da Re è stata una delle fortunate novità del gruppo azzurro per il tour estivo 2025, ed è anche uno dei ragazzi più attesi in assenza di Paolo Garbisi e Tommaso Allan. Una scommessa per il ci della Nazionale Gonzalo Quesada. "Nel 2023, a novembre, al primo raduno della Nazionale ho preso un caffè con Giacomo Da Re le parole del tecnico argentino della Nazionale Italiana di rugby al sito ufficiale della Federazione: Giocava poco, non si sentiva mentalmente in forma e mi chiese di non considerarlo per la Nazionale.

