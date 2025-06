Da Nippon Steel a TikTok sicurezza nazionale a geometria variabile Scrive Picotti

Trump mettere in discussione le scelte della sua stessa amministrazione, tra retromarce e stalli, sollevando interrogativi sulla reale influenza dei governi sulle grandi multinazionali e sulla sicurezza nazionale. Un susseguirsi di decisioni che, tra geometrie variabili e strategie geopolitiche, ci invita a riflettere sui confini tra interessi pubblici e privati. La partita è ancora aperta: cosa riserverà il futuro delle grandi aziende e delle politiche di sicurezza?

Due dei casi piĂą controversi di ingerenze governative della precedente amministrazione Biden, il veto all’acquisizione di US Steel da parte di Nippon Steel e la legge “divest or ban” su TikTok, sono oggi oggetto di retromarce o stalli a opera dell’amministrazione Trump. Il che è abbastanza curioso. Il veto all’accordo Nippon Steel-US Steel nasce anche da una delicata coincidenza temporale con la campagna elettorale, che vide ai tempi Donald Trump opporsi fermamente alla vendita della storica azienda statunitense all’investitore estero – con conseguente pressione su Joe Biden. La vicenda di TikTok è ancora piĂą emblematica, dal momento che fu proprio Trump ad iniziare nel 2020 la guerra giuridico-politica contro la piattaforma cinese, salvo poi diventarne di fatto l’ultimo salvagente dal 20 gennaio 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Da Nippon Steel a TikTok, sicurezza nazionale a geometria variabile. Scrive Picotti

