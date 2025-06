Da Milano a Lugano Letizia Ragaglia direttrice del Masi | Credo nelle contaminazioni positive

Da Milano a Lugano, un viaggio tra arte e contaminazioni culturali: Letizia Ragaglia, appena nominata direttrice del MASI, crede nel potere delle influenze positive che uniscono le realtà. Con l’arrivo previsto per la primavera 2026, si prospetta un futuro ricco di innovazione e stimoli. Il MASI potrebbe diventare il cuore pulsante di un itinerario culturale che unisce due città, coinvolgendo appassionati e visitatori in un’esperienza unica e significativa.

Lugano – Congratulazioni, Letizia Ragaglia, per la nomina alla direzione del MASI (Museo d'arte della Svizzera italiana) di Lugano. Quando entrerà in carica? "Nella primavera 2026. E sono già impaziente di iniziare questa nuova avventura in una realtà stimolante". Da Milano, Lugano è una meta perfetta per la gita di un giorno, e il MASI potrebbe diventare sempre di più il punto di riferimento culturale di questo itinerario. Come coinvolgere una comunità sempre più ampia? "Credo molto nelle "contaminazioni" positive specie tra opere e pubblico, ma anche tra il museo e una comunità. Un libro recente di una critica statunitense che stimo molto, "Disordered Attention" di Claire Bishop, fa notare che i musei non sono più unicamente luoghi di contemplazione, ma anche di fruizione più dinamica.