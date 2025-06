Da Kaufmann a Rexal Ford come il killer di Villa Pamphili ha cambiato identità cancellando la fedina penale

Dalla tragica vicenda di Kaufmann a Rexal Ford, emerge un inquietante interrogativo: come abbia fatto il killer di Villa Pamphili a cancellare la propria fedina penale e ottenere un nuovo passaporto. Le ipotesi su questa intricata manovra svelano un lato oscuro dell’identità , sollevando dubbi sulla sicurezza e la trasparenza del sistema. Ma qual è la verità nascosta dietro questa metamorfosi?

Le ipotesi su come Francis Kaufmann, presunto autore del duplice omicidio di Villa Pamphili, sia riuscito a ottenere un passaporto come Rexal Ford.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

