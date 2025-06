Da Jeff Bezos e Lauren Sánchez all' Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti | quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip

Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da favola con star come Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti. Mentre i principali ospiti soggiorneranno nei prestigiosi hotel come St. Regis, Belmond, Gritti e Danieli, la città si anima di glamour e exclusività. Scopri i luoghi più esclusivi scelti dai vip per vivere questa indimenticabile esperienza veneziana. E il fascino delle calli e dei canali si mescola alla straordinaria eleganza dell’evento.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono all'Aman Venice mentre i loro invitati si divideranno tra gli alberghi più lussuosi di Venezia. Dal St Regis al Belmond, dal Gritti al Danieli, ecco dove sono i vip in città. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Da Jeff Bezos e Lauren Sánchez all'Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti: quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip

In questa notizia si parla di: sono - jeff - bezos - lauren

Orlando Bloom e Katy Perry sono in crisi? Lei non va al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez - Orlando Bloom e Katy Perry sono al centro di un Vesuvio di voci di crisi, alimentate dai rumors dei tabloid.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati! Il primo gesto della moglie subito dopo le nozze >> https://buff.ly/hhTUnx1 Vai su Facebook

Gli occhi del mondo sono puntati su Venezia per la festa di nozze tra il fondatore di Amazon Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sanchez. La coppia è giunta in laguna e tanti dei 200 ospiti sono arrivati a bordo di yacht e jet privati. #zonabianca Vai su X

Matrimonio Venezia, Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati. Stasera la festa da ballo; Bezos-Sanchez a Venezia celebrano l'amore tra i vip. Dalle 17 il corteo di protesta dalla stazione - Pranzo degli sposini all'iconico Harry's bar; Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati a Venezia, il sì sull'Isola di San Giorgio.

Il grande giorno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez minuto per minuto - Dall'uscita di lei alle 16 dall'hotel Aman con occhialoni e abito bianco al sì nei giardini della Fondazione Cini con Matteo Bocelli che canta in loro onore ... Da vanityfair.it

Bezos mano nella mano con Lauren Sanchez in giro per Venezia: la sveglia tardi, l'aperitivo e il pranzo all'Harry's bar - o meglio, magari ci provano anche, ma la folla di curiosi e paparazzi li segue e loro, si concedono ... Scrive ilgazzettino.it