Dà fuoco a delle sterpaglie nei pressi di un supermercato | bloccato dai carabinieri

Un uomo di 32 anni, di nazionalità straniera ma residente in Italia dal 2014, è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio alle sterpaglie vicino a un supermercato, creando panico tra i cittadini. La pronta azione delle Guardie Ecologiche Volontarie ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione degli atti criminosi in ambito urbano.

È accusato di aver appiccato fuoco a delle sterpaglie presso un fondo di proprietà di un noto supermercato del luogo, provocando un incendio estinto grazie all'intervento delle Guardie Ecologiche Volontarie. Un uomo di 32 anni, di nazionalità straniera ma residente in Italia dal 2014, è stato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

