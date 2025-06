Da Fano Darderi alla conquista dell’Inghilterra

Da Fano Darderi si prepara a conquistare Wimbledon, portando il talento marchigiano sotto i riflettori internazionali. Oltre a Luca Nardi, un altro giovane promettente si affaccia sul palcoscenico del grande tennis: Luciano Darderi. Questa sorpresa italiana, cresciuta tra Argentina e Marche, sfiderà il russo Roman Safiullin nel primo turno del tabellone principale. Il suo viaggio, fatto di passione e dedizione, sta per raggiungere un nuovo entusiasmante traguardo...

C’è un altro marchigiano oltre a Luca Nardi che a Wimbledon scenderà in campo lunedì per il primo turno del tabellone principale. Si tratta di Luciano Darderi (foto), n° 56 del ranking Atp, che affronterà il 27enne russo Roman Safiullin, n. 75 della graduatoria mondiale. Il 23enne nato in Argentina, ma fanese di origine, è partito insieme al padre Gino che gli funge da coach per Londra proprio dalla città della Fortuna, dove si era allenato la scorsa settimana. "È stato come sempre con noi – conferma Leonardo Prencipe presidente del Circolo Tennis Fano – insieme a suo padre e a suo fratello Vito Antonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it