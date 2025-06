Da Città del Capo a vedere la Torre di Pisa | rubati tutti i loro averi dall' auto

Una vacanza da sogno si trasforma in un incubo: sette giovani turisti sudafricani, provenienti da Città del Capo, sono stati derubati dei loro averi mentre ammiravano la Torre di Pisa. Un episodio che scuote l’immagine di una delle mete più amate, lasciando le vittime e le loro famiglie alla ricerca di risposte e giustizia. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza dei visitatori e sull’efficacia delle misure di tutela.

Una vacanza di quelle da ricordare tutta la vita, che diventa però un incubo. Nella serata di ieri, 27 giugno, un gruppo di 7 giovani turisti provenienti da Città del Capo, Sudafrica, è stata presa d'assalto dai ladri. A denunciare il caso a PisaToday è la madre di una delle vittime, alla ricerca. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

