Da chi respira il bisogno di grandi emozioni a chi non è più disposto a tollerare partner o soci latitanti L’oroscopo della settimana

Scopri cosa riserva il destino questa settimana con l’oroscopo di Francesca Tumiati, tra emozioni intense e opportunità sorprendenti. Chi finalmente trova pace, chi si prepara a ricevere fortuna, e chi dovrà affrontare alcune sfide: ogni segno troverà il proprio percorso tra le stelle. Pronti a scoprire cosa vi attende? Ecco le previsioni che vi guideranno verso un nuovo inizio.

D a chi finalmente inizia a placare l’ansia a chi a inizio luglio verrà baciato dalla fortuna. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Iniziate a placare l’ansia. Cercate di stanare dentro di voi una zona più autentica che avete sempre trascurato. Parola chiave della settimana: imparare. Toro 20 aprile – 20 maggio Spariscono dalla fronte i segni della stanchezza. Non date per scontato quello che avete costruito. Parola chiave della settimana: conservare. Leggi anche › Il Tema Natale di Lana Del Rey, Cancro dal cuore immenso Gemelli 21 maggio – 21 giugno Non potete lasciarvi sfuggire un momento baciato dalla fortuna. 🔗 Leggi su Iodonna.it