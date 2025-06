Da Cesenatico fino al Gargano e ritorno | Eravamo due amici in barca a vela

Avventuroso e indimenticabile per esplorare le meraviglie della costa adriatica: da Cesenatico al Gargano e ritorno, a bordo della loro piccola ma affidabile barca a vela Azulu. In 15 giorni di navigazione tra mare e cielo, Nimai e Paul hanno vissuto un’esperienza che ha rafforzato l’amicizia e regalato ricordi indelebili. Una vera testimonianza di libertà, scoperta e passione per il mare.

Sono partiti il 31 maggio da Cesenatico su una piccola barca a vela di nome Azulu e hanno navigato per 15 giorni lungo la costa adriatica fino al Gargano, poi sono tornati alla base, approdando nuovamente – questa volta il 25 giugno - sulla spiaggia di Ponente, davanti al Circolo Vela Cesenatico da dove erano salpati quasi un mese prima. Nimai Magnani, 23 anni di Cesena, e Paul Patry, suo amico francese di 21, hanno scelto un modo decisamente originale per staccarsi, se pur per un breve periodo, dal mondo convenzionale, dai suoi ritmi e dalle sue abitudini, per entrare in diretto contatto con la natura e cercare di adeguarsi alle sue regole, cercando di conoscerla meglio e imparare a rispettarla con più convinzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Cesenatico fino al Gargano e ritorno: "Eravamo due amici in barca a vela"

