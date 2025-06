Da Bezos agli Elkann | a Venezia anche le élite globali si inchinano al genio di Leonardo

Da Bezos agli Elkann, passando per Venezia, anche le élite globali rendono omaggio al genio di Leonardo. Il richiamo dell’Uomo Vitruviano affascina celebrità e miliardari durante il weekend del matrimonio dell’anno, con Jeff Bezos e Lauren Sánchez in prima fila. Un vero trionfo dell’arte e dello stile italiano che conquista i protagonisti del mondo, sottolineando come il geni dell’artista rinascimentale continui a ispirare le menti più influenti del pianeta.

Quanto costa il matrimonio di Jeff Bezos e Laura Sanchez? Dalla cena da 1000 euro a ospite agli abiti della sposa (un milione e mezzo di euro): tutti i dettagli - Quanto costa il matrimonio di Jeff Bezos e Laura Sanchez? Dalla cena da 1.000 euro a ospite agli abiti da un milione e mezzo di euro, ogni dettaglio riflette il massimo del lusso e dell'esclusività.

Fra gli ospiti d'eccezione al matrimonio veneziano di Jeff Bezos e Lauren Sánchez spiccano anche John Elkann e Lavinia Borromeo. L'erede della dinastia Agnelli è ormai simbolo riconosciuto dell'incontro fra finanza, lusso e tecnologia Vai su Facebook

Da Bezos agli Elkann: a Venezia, anche le élite globali si inchinano al genio di Leonardo; Matrimonio Bezos Sanchez, per gli sposi pranzo all’Harry’s Bar. Lady Gaga non ci sarà; Michael Jordan e Tom Brady al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: il legame di lei con la NFL.

Michael Jordan e Tom Brady al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: il legame di lei con la NFL - Michael Jordan, Tom Brady e John Elkann tra i pochi sportivi al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: il legame speciale di lei con la NFL. Si legge su sport.virgilio.it

Al matrimonio a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sánchez spuntano a sorpresa anche John Elkann e Lavinia Borromeo - Fra gli ospiti d'eccezione al matrimonio veneziano di Jeff Bezos e Lauren Sánchez spiccano anche John Elkann e Lavinia Borromeo. Segnala vanityfair.it