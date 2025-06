Da anni vivevano dentro il bosco La scoperta choc in Italia 9 e 6 anni | fratellini salvati dai carabinieri

Da anni vivevano nascosti nel cuore del bosco, invisibili al mondo. Due fratellini di 9 e 6 anni, nati in Germania e cresciuti isolati in un casolare tra i boschi di Lauriano, nel Torinese, sono stati finalmente scoperti dai carabinieri. La loro storia sconvolgente rivela un dramma di abbandono e isolamento durato troppo tempo, ma anche una speranza di rinascita. La loro vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di proteggere i più vulnerabili.

Per anni sono stati invisibili. Due fratellini di 9 e 6 anni, nati in Germania, cresciuti lontano da tutto, nascosti in un casolare tra i boschi di Lauriano, nel Torinese. Non frequentavano la scuola, non avevano contatti con il mondo esterno, non sapevano leggere, scrivere, parlare. E indossavano ancora il pannolino. La loro esistenza è venuta alla luce solo grazie a un’imprevedibile emergenza: l’alluvione di aprile, che ha costretto allo sgombero l’edificio fatiscente in cui vivevano insieme al padre, un 54enne di origine olandese, scultore e residente da circa tre anni nella zona. È stato proprio in quel momento che i carabinieri, intervenuti per mettere in sicurezza le persone presenti nel casolare, si sono trovati di fronte a una scena difficile da dimenticare: due bambini completamente scollegati dalla realtà , privi delle più elementari competenze linguistiche e cognitive, spaventati, trasandati, quasi selvaggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

