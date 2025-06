Da Alvaro Vitali a Jeff Bezos quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Sei pronto a mettere alla prova le tue conoscenze? Da Alvaro Vitali, il celebre Pierino, a Jeff Bezos, il visionario fondatore di Amazon, la settimana ci ha regalato notizie che segnano il nostro mondo. Quanto conosci davvero le storie dietro queste figure iconiche e gli eventi più recenti? Rispondi al nostro quiz e scopri se sei un vero esperto delle notizie della settimana!

Il mondo dello spettacolo e quello dell'arte hanno visto spegnersi due celebri personaggi. L'attore e comico italiano Alvaro Vitali ( FOTO ), amatissimo per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli nei film del filone della commedia sexy all'italiana, è scomparso lo scorso 24 giugno a Roma. Era stato ricoverato due settimane prima "per una broncopolmonite recidiva", come aveva dichiarato l'ex moglie Stefania Corona in un'intervista ai media di qualche giorno prima. Morto a 99 anni Arnaldo Pomodoro ( FOTO ), maestro della scultura contemporanea.  Situazione internazionale calda a causa del recente conflitto tra Israele ed Iran con l'intervento degli Usa, il 22 giugno, con un attacco a tre siti nucleari in Iran e la successiva rappresaglia iraniana sulla base Usa di Al Udeid in Qatar.