Cyberpunk 2077 sorprende su switch 2 | un gioco impossibile diventa realtà

Negli ultimi anni, la capacità di eseguire titoli di grande calibro su hardware portatile ha rappresentato un traguardo tecnologico e una sfida per gli sviluppatori. L’ultimo esempio in ordine di tempo riguarda Cyberpunk 2077, il celebre gioco di ruolo del 2020, che sorprendentemente funziona in modo molto soddisfacente sulla nuova console portatile Nintendo Switch 2. Questa novità apre scenari impensabili fino a poco tempo fa, sollevando interrogativi sulle potenzialità di altri grandi titoli e possibili porting futuri. cyberpunk 2077 funziona molto bene su switch 2. un port incredibile. È ormai evidente che le prestazioni di Cyberpunk 2077 sulla Switch 2 sono eccezionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it