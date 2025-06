Cusano Milanino fiamme in appartamento | attimi di apprensione in via D’Azeglio

Un principio di incendio in un appartamento di Cusano Milanino ha generato momenti di tensione nel centro cittadino. Attimi di apprensione sono vissuti venerdì 28 giugno, quando residenti di via Massimo D’Azeglio hanno notato del fumo uscire da una finestra, allertando prontamente i soccorsi. L’abitazione, attualmente disabitata, avrebbe potuto causare danni più gravi se non fosse stato tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è sotto controllo, ma rimangono interrogativi sulle cause dell’incendio.

