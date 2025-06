Cultura e Musica a Sant’Agata Li Battiati | il 30 giugno doppio appuntamento tra letteratura e performance sonora al Parco Paternò del Toscano

Il 30 giugno, Sant’Agata Li Battiati si trasforma in un palcoscenico di cultura e musica al Parco Paternò del Toscano. Promosso dall’Associazione Musikante e dal Comune, questo doppio evento gratuito invita il pubblico a immergersi tra parole e suoni, inaugurando la stagione estiva nel suggestivo parco botanico di via Roma 59. Un appuntamento imperdibile per vivere un’esperienza unica tra letteratura e performance sonora, che lascerà il segno.

Lunedì 30 giugno il Parco Paternò del Toscano si prepara ad accogliere un doppio evento culturale tra letteratura e musica, promosso dall’Associazione Musikante in collaborazione con il Comune di Sant’Agata Li Battiati. La serata, a ingresso gratuito, aprirà ufficialmente la stagione estiva di eventi nel suggestivo parco botanico di via Roma 59. Presentazione del libro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Cultura e Musica a Sant’Agata Li Battiati: il 30 giugno doppio appuntamento tra letteratura e performance sonora al Parco Paternò del Toscano

In questa notizia si parla di: parco - musica - sant - agata

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi raccontato con la musica di Renato Torre - Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si prepara a incantare con la musica di Renato Torre. Questo autunno, un videoclip del brano inedito “Armonia della Natura” porterà gli spettatori in un viaggio sonoro attraverso i segreti e le bellezze di un territorio unico, celebrando i valori naturali che lo rendono così speciale.

Una carrellata di #eventi che si aprirà lunedì, 30 giugno, nella suggestiva cornice del Parco Paternò del Toscano, a Sant’Agata Li Battiati. -----> https://www.globusmagazine.it/libri-musica-doppio-evento-a-santagata-li-battiati/ Vai su Facebook

Poste Italiane sostiene la rassegna “Musica con Vista”: successo per la prima tappa in Sicilia; Il 30 giugno a Sant’Agata Li Battiati presentazione del romanzo di Antonio Petralia “Sia cielo che terra”; Ri-Creazione.

Circo, musica e teatro. Quattro giorni di festa - Al via la rassegna per ragazzi. Da msn.com

Parco giochi Sant’Agata: restyling con i fondi regionali - Novantamila euro dalla Regione, 60mila quest’anno e 30mila nel 2023 per rifare il parco giochi di Sant’Agata. Lo riporta ilgiorno.it