Cristiano Ronaldo nel nuovo contratto ha 16 persone pagate dall’Al Nassr | lavoreranno a casa sua

Cristiano Ronaldo, simbolo di dedizione e successo, si gode un contratto da sogno con l’Al Nassr, che include condizioni sorprendenti. Tra queste, 16 persone pagate per lavorare a casa sua, una clausola pensata per offrirgli un trattamento esclusivo e regale. Ma questa è solo la punta dell’iceberg: la lista dei bonus è ancora più ricca e sorprendente. Continua a leggere…

È una delle condizioni inserita tra le pieghe delle clausole e dei benefit messi neri su bianco così da riservare al campione un trattamento regale. Ma la lista dei bonus è ancora più ricca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ieri è arrivata l’ufficialità del nuovo contratto di Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr fino al 2026, con opzione per il 2027. Ecco le cifre e i bonus riportati dal The Sun: • 208 milioni di euro all’anno • ?4 milioni di euro a settimana • ?15% delle partecipazioni dell’Al- Vai su Facebook

Ieri Cristiano Ronaldo ha firmato un nuovo e faraonico contratto con l'Al-Nassr. E questo è quanto guadagna in tempo reale Vai su X

