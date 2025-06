Cristiano Ronaldo afferma che non esiste nessun traguardo dopo averlo estensione del contratto con al-NASSR

Cristiano Ronaldo, l’icona indiscussa del calcio mondiale, ha sorpreso tutti annunciando che non esistono più traguardi da raggiungere dopo aver firmato un nuovo contratto con l’Al Nassr. La sua scelta di estendere il soggiorno in Arabia Saudita fino al 2027 dimostra come l’exploit del portoghese sia destinato a continuare, sfidando ogni aspettativa. Ma cosa spinge un campione a dichiarare che il suo viaggio è ancora tutto da scrivere?

2025-06-27 17:31:00 Il web non parla d’altro: Cristiano Ronaldo afferma che non esiste “nessun traguardo” dopo aver scritto un nuovo accordo con al-Nassr in Arabia Saudita. L’icona del calcio è raddoppiata in Arabia Saudita firmando un nuovo contratto di due anni, estendendo il suo soggiorno in Lega professionale fino al giugno 2027. Il nuovo accordo arriva quando il suo precedente accordo sarebbe scaduto il 30 giugno. La mossa di alto profilo di Ronaldo dal Manchester United ad Al Nassr nel 2022 ha fatto notizia, non solo per il trasferimento stesso, ma per lo stipendio da record che lo ha incoronato l’atleta più pagato al mondo-un titolo che ha mantenuto per tre anni consecutivi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

