Cristiano Ronaldo | 200 milioni un jet e non solo I dettagli del rinnovo con l’Al Nassr

Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr fino al 2027, siglando uno dei contratti più ricchi nella storia dello sport: 200 milioni di euro, bonus esclusivi e benefit da sogno, tra cui un jet privato. Un accordo che non riguarda solo l’aspetto economico, ma anche vantaggi esclusivi pensati per il campione. Segui le novità su questo affascinante capitolo della carriera di CR7 e scopri tutti i dettagli dietro questa incredibile proposta.

Nel nuovo contratto che legherà Cristiano Ronaldo all’Al Nassr fino al 2027 anche bonus e benefit apposta per il campione ex Juventus e Real Madrid, tra cui un jet privato. Cristiano Ronaldo ha ufficialmente rinnovato il suo contrato con l’Al Nassr fino al 2027, con uno dei contratti più ricchi della storia dello sport. Ma non si tratta solo di denaro, infatti, non mancherà qualche benefit che ha reso l’offerta impossibile da rifiutare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo - nassr - milioni

“Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo” - In un'intervista telefonica esclusiva, Mario Balotelli esprime la sua visione sul calcio moderno e la sua carriera, sottolineando di non avere nulla da invidiare a leggende come Messi e Cristiano Ronaldo.

Diamo un volto reale alle cifre del nuovo contratto di Ronaldo all'Al Nassr. Con i suoi 1,1 milioni di euro al giorno, Cristiano potrebbe comprarsi 2 Ferrari SF90 Stradale a ogni canto del gallo. Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo ha firmato un rinnovo fino al 2027 con l'Al-Nassr e guadagnerà 178 milioni di sterline all'anno, equivalenti a poco più di 200 miloni di euro Anche solo leggendo questo post, CR7 guadagnerebbe più di 400 euro in un solo minuto (1/2) Vai su X

Cristiano Ronaldo nel nuovo contratto ha 16 persone pagate dall’Al Nassr: lavoreranno a casa sua; Cristiano Ronaldo nuovo contratto Al Nassr: le cifre; Infinito Ronaldo, rinnova con l'Al Nassr: un guadagno al minuto da record. Quanto ha incassato in carriera? Cifre da capogiro.

Dallo staff di 16 persone al jet privato: tutti i retroscena del rinnovo monstre fra Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr - Cristiano Ronaldo ha scelto di rimanere con l'Al Nassr firmando uno dei contratti più ricchi nella storia dello sport che lo legherà ai sauditi ... Secondo eurosport.it

200 milioni, uno staff personale e un jet: dentro il rinnovo di Ronaldo con l'Al Nassr - 200 milioni, uno staff personale e un jet: dentro il rinnovo di Ronaldo con l'Al Nassr ... Segnala msn.com