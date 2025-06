Crisi Medio Oriente Sansonetti | E’ tutta colpa di Trump l’Europa guarda e…

Parole dure e lucide di Sansonetti, che riflettono su una crisi mediorientale sempre più complessa e sulle colpe che, secondo lui, ricadono anche su decisioni e atteggiamenti europei e americani. In un contesto globale in rapido cambiamento, è fondamentale interrogarsi sulle responsabilità condivise e sull'importanza di preservare i valori di pace e democrazia, per evitare che la storia si ripeta e che le tensioni si acuiscano ulteriormente.

Il noto giornalista e direttore dell’Unità esprime il suo pensiero su tutto quello che sta accadendo da un po’ di tempo a questa parte “ Tutto quello che sta accadendo da un periodo a questa parte è incredibile, l’ultima guerra mondiale ci ha insegnato poco o meglio è da lì che avevamo capito che la democrazia e la convivenza tra i popoli fosse la direzione giusta adesso sembra che ce lo siamo dimenticato, soprattutto noi occidentali. “. Parole e riflessioni di Piero Sansonetti, direttore dell’Unità e noto giornalista che spesso prende posizioni scomode e pensieri che fanno riflettere. Crisi Medio Oriente, Sansonetti: “E’ tutta colpa di Trump, l’Europa guarda e. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Crisi Medio Oriente, Sansonetti: “E’ tutta colpa di Trump, l’Europa guarda e…”

In questa notizia si parla di: sansonetti - crisi - medio - oriente

Nell’audizione alle commissioni esteri di Camera e Senato, oggi il vicepremier ha chiarito la posizione dell’Italia sulla crisi tra Israele e Iran. Tajani ha difeso il “diritto di Tel Aviv a difendersi” dalla minaccia nucleare iraniana e ha rassicurato sulla situazione dei Vai su Facebook

Teheran, manifestazione contro le aggressione USA; Trump: Non voglio un cambio di regime in Iran, voglio calma; Persino l'Unità sfratta la Schlein. Il tempo è finito, ridacci il Pd.

La verità sulla crisi umanitaria in Medio Oriente: un'analisi approfondita - Non crederai mai a quanto sta accadendo in Medio Oriente: una crisi che coinvolge vite umane e richieste disperate di aiuto. Scrive notizie.it

Carburanti, rincari di 442 euro al mese con la crisi in Medio Oriente: perché sono a rischio le forniture di diesel - Con le minacce di chiusura dello stretto di Hormuz, dove transitano quasi 6 milioni di barili di prodotti petroliferi ogni giorno, le quotazioni dei carburanti crescono e conseguono in rincari alla po ... Segnala msn.com