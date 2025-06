Crisi d’impresa e sovrindebitamento commercialisti e avvocati perugini si sono formati per gestirle

In un contesto economico in continua evoluzione, la crisi d’impresa rappresenta una sfida cruciale per commercialisti e avvocati perugini. Formatisi per offrire soluzioni efficaci, questi professionisti si sono impegnati a dotarsi di strumenti operativi avanzati, puntando anche sulla prevenzione. La loro analisi approfondita del ‘Correttivo Ter’ al Codice della crisi costituisce il primo passo verso una gestione più consapevole e tempestiva delle difficoltà aziendali, perché intervenire prontamente può fare tutta la differenza.

Fornire ai professionisti gli strumenti operativi per affrontare la complessa materia della crisi d’impresa, cercando, quando possibile, di prevenirla. Il punto di partenza è stata un’approfondita analisi, attraverso approcci complementari, del cosiddetto ‘Correttivo Ter’ al Codice della crisi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

