Cresce l’afflusso turistico in Lessinia per l' estate | dall' Ente Parco un decalogo di buone pratiche per vivere la montagna

Con l’arrivo dell’estate 2025, il Parco Naturale Regionale della Lessinia si prepara ad accogliere migliaia di visitatori, confermando il suo ruolo di destinazione preferita tra monti e natura incontaminata. Per garantire un’esperienza indimenticabile e rispettosa dell’ambiente, l’Ente Parco ha ideato un decalogo di buone pratiche da seguire durante le escursioni. Scopriamo insieme come vivere la Lessinia in modo sostenibile e responsabile.

Attese migliaia di persone nel Parco Naturale Regionale della Lessinia nell’estate 2025. I Monti Lessini si confermano da anni una delle mete più amate dai veronesi e dai turisti italiani e stranieri. Per la sicurezza di visitatori e la tutela dell’ecosistema, l’Ente Parco ha voluto rinnovare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

