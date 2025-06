Cresce il fermento intorno al 45° Rally Internazionale Casentino

L’attesa cresce per il 45° Rally Internazionale Casentino, un evento imperdibile che promette emozioni e adrenalina. Inserito nel prestigioso circuito della Mitropa Rally Cup e quarta tappa dell’International Rally Cup, questo rally si svolgerà ad Arezzo il 11 e 12 luglio, attirando appassionati e piloti da tutta Europa. Gli equipaggi avranno l’opportunità di sfidarsi su percorsi affascinanti e impegnativi, creando un capitolo memorabile di questa storica manifestazione.

Arezz, 28 giugno 2025 – Cresce il fermento intorno al 45° Rally Internazionale Casentin o, appuntamento valido come quarto atto di International Rally Cup ed inserito nella programmazione della Mitropa Rally Cup. L'evento, messo in programma da Scuderia Etruria SCRL nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 luglio in provincia di Arezzo, sta già riscuotendo ampi consensi in termini di adesioni, con gli equipaggi che avranno la possibilità di potersi iscrivere fino al termine di venerdì 4 luglio. Ad analizzare i 101,73 km di prove speciali è Simone Campedelli, pilota che – al volante della Skoda Fabia RS – ha vinto l'edizione 2024 della gara.

