Covid l’origine rimane un ‘mistero’ Oms | Esperti divisi e Cina non dà dati

L’origine di Covid-19 rimane un enigma irrisolto, tra ipotesi ancora aperte e divergenze tra esperti e Cina. L’OMS sottolinea che tutte le possibilità, dallo spillover animale alla fuga da laboratorio, devono essere considerate. La comunità internazionale attende risposte chiare che possano mettere fine a questa incertezza, fondamentale per prevenire future pandemie. La strada verso la verità è ancora lunga e tutto dipende dall’impegno globale.

(Adnkronos) – "Allo stato attuale, tutte le ipotesi" sull'origine di Covid-19 "devono rimanere sul tavolo, comprese quelle relative allo spillover" dall'animale e "alla fuga del virus da un laboratorio". E' quanto ha concluso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, commentando durante un briefing con la stampa a Ginevra l'ultimo rapporto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

