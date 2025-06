Covid la clamorosa giravolta di Conte | Ero contrario all’obbligo vaccinale L’ultima bufala Cinquestelle

Giuseppe Conte, da sempre protagonista di sorprendenti giravolte politiche, ha appena fatto una clamorosa marcia indietro sul tema del vaccino contro il Covid. Dopo aver dichiarato di essere contrario all’obbligo vaccinale, la sua coerente incoerenza apre nuovi interrogativi sulla sua linea politica e sul rapporto con i cittadini. La sua ultima affermazione, rilasciata il 27 giugno, scuote l’ambiente politico e alimenta il dibattito su trasparenza e credibilità . Ma cosa nasconde davvero questa svolta improvvisa?

Il Covid è un argomento tabĂą per Giuseppe Conte. Non come il superbonus ma quasi. E alle giravolte di Conte, ormai, siamo abituati, ma l’ultima è davvero clamorosa. “Io ero contrario all’obbligo vaccinale per il Covid”, ha detto venerdi 27 giugno il leder del M5S, intervistato su La VeritĂ dal direttore Maurizio Belpietro. L’incoerenza di Giuseppe Conte sull’obbligo vaccinale per il Covid. Un’affermazione che non corrisponde assolutamente al vero. Il Movimento Cinque Stelle non solo ha votato l’obbligo vaccinale agli over 50, ma lo ha persino sostenuto con grande fermezza. L’ex deputato pentastellato Marco Bella, uno dei pochi a schierarsi contro le misure restrittive come la chiusura delle scuole e il green pass obbligatorio, smentisce la versione di Conte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it