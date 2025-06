Cosiddetto terzo polo ci riprova Marattin | eletto segretario del Partito liberaldemocratico Slogan nuovi fiammanti | Basta destra e sinistra

Il terzo polo si prepara a rilanciare con entusiasmo, guidato da Marattin e il suo nuovo progetto liberaldemocratico. Con uno slogan che promette fiammate di innovazione e rifiuto di vecchi schemi, mira a rappresentare quella fetta d’Italia stanca di estremismi e polarizzazioni politiche. Nei prossimi due anni, l’obiettivo è costruire un’alternativa credibile per le elezioni del 2027, offrendo un vero voto di modernità e responsabilità . Il vero voto…

"Il nostro progetto è chiaro che più chiaro non si può. Nei prossimi due anni vogliamo costruire per le elezioni politiche del 2027 un'offerta politica di stampo liberaldemocratico che sulla scheda elettorale possa offrire la possibilità di essere protagonisti a quel pezzo d'Italia che non vuole nè Landini ministro del Lavoro nè Salvini ministro dell'Interno e non vuole neanche correre il rischio di avere una cosa del genere. Quindi il vero voto utile nel 2027 sarà a noi, utile per mandare in soffitta per sempre demagoghi, populisti e cazzari di ogni ordine e grado". Queste tre righe di dichiarazione d'intenti provocheranno qualche decina di dejà vu in coloro che avranno la ventura di leggerle.