Così l’intelligenza artificiale scova gli esami inutili | in un test il 40% potevano essere evitati

L'intelligenza artificiale si sta rivelando un alleato straordinario nel settore sanitario, identificando esami superflui e ottimizzando le risorse. Uno studio recente rivela che il 40% degli esami poteva essere evitato grazie all'IA, riducendo i tempi di attesa e migliorando l'efficienza delle cure. Questa tecnologia promette di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo la medicina, con benefici concreti per pazienti e professionisti.

Uno dei vantaggi più grandi nell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale è la possibilità di far analizzare una enorme mole di dati velocemente. E così addestrata come si deve l’Ia può essere di grande, in alcuni casi incommensurabile aiuto in medicina. Per esempio può scovare le prescrizioni mediche inappropriate, contribuendo così a indicare esami medici che potrebbero essere evitati e ad alleggerire le lunghe liste d’attesa. Secondo uno studio che ha utilizzato un algoritmo di Ia, nella regione Puglia almeno quattro prescrizioni su dieci per Tac e risonanze magnetiche non risultano necessarie, un dato che corrisponde alle evidenze scientifiche in materia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it