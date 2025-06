Cos’è successo a Kimi Antonelli? Incastrato dalla bandiera nelle qualifiche ora serve la rimonta

Kimi Antonelli, giovane talento italiano, affronta la sfida con determinazione dopo una qualifica complicata a Spielberg. Incastrato dalla bandiera, ora dovrĂ dare il massimo in gara per risalire la classifica e dimostrare di essere un vero predestinato. Con il suo talento e la voglia di emergere, il diciottenne bolognese si prepara alla difficile rimonta, puntando a conquistare punti preziosi e a consolidare la sua crescita nel mondo della Formula 1.

Proseguono i comprensibili alti e bassi di Kimi Antonelli nella stagione d’esordio in Formula Uno, in attesa di trovare la costanza di rendimento necessaria per diventare un valore aggiunto in un top team del calibro di Mercedes. Il diciottenne bolognese, reduce dal primo podio della carriera in Canada e (nei giorni successivi) dal conseguimento del diploma, ha chiuso infatti al nono posto le qualifiche odierne al Red Bull Ring di Spielberg. Il giovane talento italiano dovrĂ rimontare dunque dalla quinta fila in griglia, dopo aver rischiato l’eliminazione in Q2, a causa di un errore di valutazione del muretto box nella preparazione dell’ultimo decisivo time-attack delle prove ufficiali. 🔗 Leggi su Oasport.it