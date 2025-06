Cos’è l’Obolo di San Pietro e come funziona?

l’unità tra i fedeli e il Papa. Partecipare all’Obolo di San Pietro significa non solo aiutare chi è nel bisogno, ma anche rafforzare il legame spirituale con la Chiesa universale, contribuendo a diffondere solidarietà e speranza in tutto il mondo. Scopri come il tuo gesto possa fare la differenza e mantenere viva questa nobile tradizione.

L'Obolo di San Pietro rappresenta una delle tradizioni più antiche e significative della Chiesa cattolica, ed è il principale strumento attraverso il quale i fedeli di tutto il mondo sostengono direttamente la missione del Papa e le opere di carità della Santa Sede. Questa raccolta di offerte, che affonda le radici in una tradizione secolare, va ben oltre il semplice contributo economico, manifestando un profondo senso di comunione e corresponsabilità con il successore di Pietro. L'Obolo si configura come un'offerta, anche di piccola entità, che manifesta il senso di appartenenza alla Chiesa e amore e fiducia per il Santo Padre.

Quanto guadagna il Papa e cos’è l’Obolo di San Pietro - Roma, 8 maggio 2025 – Papa Francesco, noto per il suo stile di vita austero, ha scelto di non percepire uno stipendio, rafforzando il suo ruolo di Papa "dei poveri".

Domenica 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo, si rinnova l’appuntamento con l’Obolo di San Pietro, la raccolta straordinaria di offerte che manifesta il senso di appartenenza alla Chiesa e fiducia per il Vescovo di Roma, che presiede tutte le Chiese n Vai su Facebook

Obolo di San Pietro. Caballero Ledo: "Sostiene la carità e la missione del Papa e della Santa Sede" - L'Obolo di San Pietro non è una semplice colletta, ma un atto di corresponsabilità ecclesiale che unisce i fedeli di tutto il mondo attorno alla missione del Papa.

Obolo di San Pietro 2024: più entrate, meno spese. Cosa dice il Report? - È stato reso pubblico il rapporto 2024 sull'Obolo di San Pietro?, il fondo destinato a sostenere la missione del Papa e le opere di carità nel mondo.